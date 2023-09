Pallanuoto | preliminari Champions League | l’Ortigia batte l’Oradea 14-7 nella seconda giornata

(Di sabato 9 settembre 2023) Prima vittoria perdel girone preliminare didi. La squadra allenata da Stefano Piccardo ha battuto i padroni di casa del14-7. Dopo la sconfitta all’esordio di ieri contro i greci del Vouliagmeni per 12-8 i siracusani vincono in rimonta e si mettonocondizione di dipendere solo da se stessi nell’ultimadei, in programma domani mattina alle 8:45 contro il Primorje Rijeka. SportFace.

Sconfitta all'esordio nella prima partita del girone preliminare di Champions League diper l'Ortigia che a Oradea, in Romania, deve arrendersi ai greci del Vouliagmeni per 12 - 8. "Abbiamo preso sei gol in parità numerica - ha detto l'allenatore dell'Ortigia Stefano Piccardo -...ormai sono un appuntamento tradizionale per noi. Ma mai come quest'anno non sono in ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...Nelladopo i larghi successi contro Argentina e Sudafrica, il Setterosa si gioca la ... Dalle ore 2 Chiara Pellacani di scena nei tuffi con idel trampolino da 3 metri, occhio poi ...

Esordio con esito opposto per Brescia ed Ortigia nel turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i lombardi liquidano i tedeschi del Duisburg pe ...