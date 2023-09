Pallamano | Serie A Gold 2023-2024 | Sassari a valanga Brixen e Conversano vincono in trasferta

(Di sabato 9 settembre 2023) Dopo l’anticipo della seconda giornata, giocatosi la scorsa settimana frae Pessano (31-24), che ha aperto la, si è tenuta in questo sabato 9 settembre la prima giornata del massimo Campionato Italiano. Al netto di Bolzano-Alperia Black Devis, che si giocherà il 27 settembre, sono sei le partite andate in archivio partendo dal 29-26 con cui Cassano Magnano ha battuto 29-26 la TeamNetwork Albatro. Oltre alla vittoria dei lombardi vi sono da registrare: quella di, che ha schiantato Carpi con lo score di 40-23, e i blitz esterni delin casa del Sparer Eppan (26-38) e delnella tana del Trieste (25-31). Infine, gli ultimi due risultati a referto: il 37-5 con cui il Fasano ha regolato il Macagi Cingoli ...

Esordio con sconfitta alla prima diA per la Teamnetwork Albatro Siracusa sul campo del Cassano Magnago. La squadra allenata da Rodolfo Pucho Jung è stata battuta 29 - 26 al termine di una partita che ha comunque messo in evidenza ...

