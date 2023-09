... della musica: del cielo cangiante come un opale, dei bagliori dorati di chiese e, del ... Se il periodo più intenso di emozioni perla città di solito è aprile, il mese della Semana ...... tra cui spiccano la splendida Piazza Mercato e i meravigliosistorici. Da non perdere la ... a Malesco , invece, nelle sale dell'ex Ospedale Trabucchi, oggi centro culturale, dala ...... è pronta ad accogliere nelle sue strade,e portoni, partendo dalla storica via Roma l'... La kermesse gragnanese sarà anche l'occasione perla cittadina campana e scoprire le meraviglie ...

5 palazzi da visitare a Roma - ilGiornale.it ilGiornale.it

Nel borgo di Chiusa in Valle Isarco puoi arrivare anche in treno. Ti aspettano le spettacolari alpi di Villandro e di Velturno ...Domani la passeggiata a partire dalle 16 in 18 tappe per riscoprire il borgo e i suoi personaggi "Un modo per ricucire le trame della memoria collettiva grazie anche all’enorme materiale fotografico".