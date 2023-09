Pagelle MotoGP Sprint Race San Marino 2023 | Martin è imprendibile | stoico Bagnaia

Leggi su sportface

(Di sabato 9 settembre 2023) Ledella gara del Gran Premio di Spagnadi. Grande vittoria per Jorgesulla pista san marinese, sul podio salgono anche Marco Bezzecchi e uno straordinario quanto acciaccato Pecco. Di seguito i voti ai protagonisti. ORDINE DI ARRIVOSANJOAN MIR, voto 10: In qualifica stampa il nuovo record della pista ed è ben mezzo secondo del secondo pilota. In gara parte a fionda e lo si rivede soltanto a fine gara, quando ha già la medaglia da primo classificato. MARCO BEZZECCHI, voto 9: L’unico che prova realmente a star dietro all’Mir. Ci prova per qualche giro, non scendendo mai sotto i 5 decimi, ma nel finale sbaglia una entrata in curva e l’altro ducatista scappa via. Ottima ...