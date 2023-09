Pagelle Macedonia del Nord-Italia 1-1 | voti e tabellino qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 9 settembre 2023) Ledidel1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per leagli. Spalletti esordisce a Skopje ma il primo tempo, al di là del palo di Tonali, non vede gli azzurri brillare. Nella ripresa la Nazionale la sblocca con Immobile, poi però si spegne sempre di più e nel finale arriva il clamoroso pareggio targato Bardhi su punizione. Di seguito ecco leDEL(4-2-3-1): Dimitrievski 6.5; Manev 6, Musliu 6 (33’ st Serafimov sv), Zajkov 6, Alioski 6.5; Ashkovski 6 (29’ st Dimoski 6), Bardhi 7; Elezi 5.5 (29’ st Alimi 6), Atanasov 6 (46’ st Iljazovski sv), Elmas 6.5; Miovski 6. In panchina: ...