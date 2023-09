La scuderia pisana centra un risultato prestigioso nel penultimo appuntamento della Coppa Rally VI zonaSul podio è salito Jonathan Rea , mentre il poleman Garrett Gerloff è arrivatodavanti a unDanilo Petrucci . Chiudono la top ten Locatelli, Redding, Lowes, Oettl e, soprattutto, Alvaro ...... rosicchiando punti in classifica a Pecco Bagnaia,3° dopo l'incidente di domenica scorsa in Catalogna. Secondo posto per Marco Bezzecchi (Ducati VR46).Pedrosa, quinto binder, poi ...

Ottimo quarto posto per la Squadra Corse al Rally di Casciana Terme LA NAZIONE

Pisa, 9 settembre 2023 – La gara di casa, il Rally di Casciana Terme, penultimo appuntamento stagionale della Coppa Rally VI Zona, ha visto protagonista la Squadra Corse Città di Pisa con la presenza ...Successo al debutto nel Gruppo A per la squadra del ct Crowley, Lorenzo Cannone premiato come Mvp del match: tutti i dettagli ...