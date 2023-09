E del loro esempio siamo qui oggi a rinnovare la memoria, adi distanza'. Dai ' martiri di Cefalonia ' ai giovani che 'decisero di salire in montagna ' invece di 'servire il governo ...E del loro esempio siamo qui oggi a rinnovare la memoria, adi distanza . Sono loro, come i fucilati, gli impiccati, i torturati, i morti di stenti e maltrattamenti nei campi di ...E del loro esempio siamo qui oggi a rinnovare la memoria, adi distanza'. 'Sono loro, come i fucilati, gli impiccati, i torturati, i morti di stenti e maltrattamenti nei campi di ...

Ottant'anni di fragilità italiana L'HuffPost

L'8 settembre '43 fu la morte della patria o l'inizio del riscatto Due tesi contrapposte che hanno mostrato la corda con la fine dei partiti fondatori della ...Il riscatto nazionale, un secondo Risorgimento, lo svelamento di un inganno, quello del regime fascista guidato da Benito Mussolini. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra così il 9 ...