Ostia | un B&B come base dello spaccio | due pusher in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 settembre 2023)– Un altro duro colpo allodi sostanze stupefacenti sul litorale romano, che arriva dopo gli altri arresti realizzati dagli investigatori del X Distretto di Polizia di Stato Lido di Roma, negli ultimi giorni. Gli stessi agenti, nel corso di mirati servizi tesi al contrasto del fenomenodi sostanze stupefacenti, venuti a conoscenza di una fiorente attività di, svolta presso un B&B utilizzatoabitazione da una 27enne, hanno arrestato la giovane donna e un uomo 32enne, entrambi italiani. Nello specifico, gli agenti hanno notato una donna uscirestabile con in mano una busta, dirigersi in una via vicina per raggiungere un’auto parcheggiata con a bordo un uomo, al quale poi ha consegnato una busta regalo di colore rosso. ...