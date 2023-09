Ostia | un B&B come base dello spaccio | 2 pusher in manette

. Germano Caramignoli , 59 anni, romano, proviene dal Centro di Reclutamento alla sede di Roma " Lido di, ove ha ricoperto l'incarico Comandante per 3 anni. Laureato in Giurisprudenza, Scienze .... Germano Caramignoli , 59 anni, romano, proviene dal Centro di Reclutamento alla sede di Roma " Lido di, ove ha ricoperto l'incarico di Comandante per 3 anni. Laureato in Giurisprudenza, ...... Andrea Cecchi di Roma 1 - Alessandro Rastelli diLido Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola NOTE. Ammoniti: Prezioso, Saporiti, Laaribi (P), Albertini, Gorzelewski (). Angoli: 2 - ...

Mobilità del fine settimana 1, 2, 3 settembre Roma Capitale

L'intervento è scattato nel pomeriggio di venerdì dopo la segnalazione di un furto in abitazione. Nel tentativo di bloccare i fuggitivi, un'auto dei militari è finita contro un albero ...Dal 16 al 23 settembre settimana Europea della Mobilità sostenibile Ostia con una serie di appuntamenti vuole essere protagonista e promuovere la cultura della transizione ecologica ...