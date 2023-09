Osimhen senza paura dopo la nomination al Pallone d’Oro | “È solo l’inizio”

(Di sabato 9 settembre 2023)ha iniziato la stagione da dove aveva concluso la precedente, ovvero continuando a segnare. L’attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un portale nigeriano. Victornella scorsa stagione si è abbattuto come un uragano in Serie A ed in Europa, compiendo una stagione da sogno. L’attaccante del Napoli aveva una fame tremendaalcune stagioni in cui gli infortuni né avevano rallentato l’esplosione. La stagione passata ha consacratotra i migliori attaccanti del mondo, e la prenella top 30 dei candidati per ilè la dimostrazione. L’attaccante nigeriano si è espresso proprio su questo riconoscimento.orgoglioso della candidatura al...

Victor Osimhen non è a Napoli in questi giorni, in quanto impegnato con la maglia della sua nazionale, la Nigeria.Problemi per il rinnovo di Victor Osimhen, il Napoli si cautela: già individuato il possibile sostituto in caso di cessione.