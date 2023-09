Oroscopo Paolo Fox domenica 10 settembre 2023 | Cancro nervoso

Leggi su zon

(Di sabato 9 settembre 2023) L’diFox per oggi,Ariete L’amore diventa più lineare e meno complicato in questa giornata. Sul lavoro, invece, c’è una forte insofferenza, vorreste cambiare delle cose e vi sentite un po’ bloccati dagli eventi esterni. Rischiate di prendervela se qualcosa non va come vorreste. Toro Venere è dalla vostra parte e vi spinge a cercare nuove relazioni dopo le recenti rotture. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Gemelli Cercate di non affrontare discorsi delicati con il partner. Sul lavoro, fate solo quello che dovete, il resto? Lo affronterete la prossima settimana. Godetevi il weekend in arrivo e approfittatene per ricaricare le ...