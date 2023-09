One Piece | la seconda stagione del live action Netflix si farà?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 settembre 2023) L’adattamento didell’anime Onedi Eiichiro Oda è arrivato il mese scorso, e i fan sono già in attesa di altri episodi. Infatti la domanda è: ma quindi una2 di Onesi? One: ma allora lasi? L’adattamentosegue i pirati del loro capitano Luffy (interpretato da Iñaki Godoy), che viaggiano in lungo e in largo per l’oceano alla ricerca del tesoro, che lo porterà a diventare il re dei pirati. Sebbene la serie si concluda con una nota di speranza per la ciurma, non hanno ancora scoperto il “pezzo unico” di cui hanno bisogno, il che lascia potenzialmente aperta la porta a ulteriori episodi. La...