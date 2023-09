Olivia Rodrigo | “the grudge” | testo e significato

Leggi su dilei

(Di sabato 9 settembre 2023) La sfida per i VMAs è aperta, che i Måneskin inizino a tremare:è infatti pronta a tutto pur di espugnare quel palco, forte dei tre Grammy Awards conquistati in carriera e della voglia di presentare il suo ultimo lavoro in studio. Il nuovo album si chiama Guts e promette benissimo. E con un singolo come Vampire, non poteva essere altrimenti. Prima posizione della Billboard Hot 100, poi in radio e in vetta ai singoli UK. Vi dice qualcosa? Ora, a pochi giorni dagli MTV Video Music Awards per i quali è attesissima performer, rilascia un nuovo brano: the. Ildel nuovo singolo diUn amore tormentato, sofferto e distrutto da un tradimento.racconta dei tumulti emotivi che sono seguiti a questo ...