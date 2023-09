Oikos presenta “I Giardini del benessere” | accademia dedicata al verde che migliora la qualità della vita

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023) Bergamo.la prima edizione de ‘Idel’, una vera e propriadi formazione, rivolta a progettisti e operatori delall’ideazione e manutenzione degli spazi verdi progettati e realizzati in modo dare il, lae la salute delle persone, oltre che l’ambiente. Il progetto illustrato venerdì 8 settembre all’internoprestigiosa cornice di ‘Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio’, si articola in attività d’aula, incontri con esperti e visite a ‘buone pratiche’ si sviluppa a Bergamo da ottobre 2023 a giugno 2024 in stretta sinergia con l’Associazione Arketipos – ideatrice ...