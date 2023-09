Oggi 9 settembre | San Pietro Claver La sua missione è condurre dalla schiavitù alla libertà

(Di sabato 9 settembre 2023) Sacerdote e missionario gesuita, Sandedicò la vita a sollevare gli schiavisofferenza dandogli la dignità sottratta.nasce in Spagna a Verdù il 25 giugno 1581 da una famiglia semplice che lo educa cristianamente. Crescendo avverte la vocazione al sacerdozio e vuole intraprenderla anche se questo suscita l’opposizione dei suoi. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Sport in tv oggi (venerdì 8 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport

Misano Adriatico, 9 settembre 2023. Sarà un sabato di fuoco per il Motomondiale. L’ultimo, però, di questa stagione agonistica. Difatti la MotoE chiude i battenti nella giornata odierna. Il campionato ...Ecco il confronto offerte telefonia mobile di Vodafone e Tim a inizio settembre 2023. Anche Tim propone diverse soluzioni ultra vantaggiose per la telefonia mobile, divise per operatore di provenienza ...