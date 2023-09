Nuoto di Fondo | Sanzullo vince la Capri-Napoli e riporta il Trofeo in Italia dopo 70 anni

(Di sabato 9 settembre 2023)– La storica traversatava a Mario70l’Azzurro deldiiline a(tra l’altro anche a casa sua), dove mancava dal 1970. Una pagina storica allora dell’evento estivo che regala al campione europeo della 25 km del 2022 e olimpionico di Tokyo 2020 un primato e un successo importante da porre in bacheca: “È fantastico – afferma il fresco vincitore comeal nota di feder.it – ho vinto a casa mia e ho sentito un’esultanza e un calore che non dimenticherò. Il momento deciso? Ovviamente lo sprint, dove penso di avere avuto qualcosa in più. Dubbi al momento dell’arrivo? ...

Il Lago Nicoletti ha tutte le carte in regola per divenire un punto di riferimento importante sia per le attività federali di allenamento ma anche per le gare, nel settoredel. Lo hanno detto il responsabile regionaledella Fin Sicilia Antonio FZIO E Tony Tripodi Commissario Tecnico Fin Sicilia, ed altri dirigenti federali, questa mattina nel corso del ...Il nuotatore ventunenne parteciperà alla Capri - Napoli, la più antica tra le gare didi.: 'Lo sto facendo per me stesso, per allenare la mia mente, la mia forza di volontà' Sullo stesso argomento: Paltrinieri trasforma la fatica delin spettacolo Ilitaliano è ...... la sinossi e il trailer ufficiale di Nyad: Nel 2013, la 64enne Diana Nyad - giornalista, scrittrice e nuotatrice diagonistica - decide che diventerà la prima persona ad attraversare a...

Nuoto di fondo, domani la Capri-Napoli Agenzia ANSA

grazie a protagonisti capaci di esaltare la gara più importante al mondo per il nuoto di fondo. La città, con le tante presenze registrate all’arrivo, ha dimostrato che la Capri-Napoli è considerato ...ra da 53 anni che un napoletano non riusciva a vincere nel mare di casa sua: a rompere l’incantesimo alla 58esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo è stato Mario Sanzullo. Il nuotatore nat ...