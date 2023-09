Nuoto | Capri-Napoli 2023 | trionfa Mario Sanzullo | sul podio anche Occhipinti e Ilario

(Di sabato 9 settembre 2023) Il vincitore dellaè il beniamino di casa, atleta delle Fiamme Oro. A far sua la 58esima edizione della celebre competizione è stato il 30enne di Massa di Somma, campione europeo della 25 km nel 2022, capace di avere la meglio nel finale su Alessio, vincitore negli ultimi due anni. A completare ilun altro atleta napoletano, Giuseppe, che non poteva sperare in un esordio migliore. L’ultima vittoria di un atleta napoletano risaliva a 53 anni fa, quando Giulio Travaglio conquistò la sua quinta maratona del Golfo. SportFace.

Il nuotatore ventunenne parteciperà alla- Napoli, la più antica tra le gare didi fondo.: 'Lo sto facendo per me stesso, per allenare la mia mente, la mia forza di volontà' Sullo stesso argomento: Paltrinieri trasforma la fatica .... Torna puntuale come ogni anno l'appuntamento con la- Napoli, Trofeo Farmacosmo. La 58esima edizion, che andrà in scena sabato 9 settembre,e prevede anche una grandissima novità. Una delle traversate più antiche e affascinanti è entrata nel ...Tanta curiosità per la prima volta in mare aperto del 21enne di Pavia. NAPOLI - Si rinnova l'appuntamento con la- Napoli diin acque libere, manifestazione con settant'anni di storia inserita in un nuovo circuito mondiale. La traversata - Trofeo Farmacosmo - si svolgerà sabato 9 settembre. Si tratta ...

Tutto pronto per la Capri-Napoli. Al via oggi. Nuoto•com

Un napoletano sul tetto della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo a 53 anni dal quinto e ultimo successo di Giulio Travaglio, che di maratone del Golfo ne ha conquistate ben cinque. Si tratta di Mario ...Dalla mano dell'olimpionico è partito il tradizionale colpo di pistola per il via. In mare tanti atleti ai primi posti della Coppa del mondo ...