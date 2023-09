Nunzia De Girolamo e Semprini? Occhio alla nota della Rai | il trionfo è totale

(Di sabato 9 settembre 2023) Cala il sipario sull'avventura estiva diDee Gianluca, la coppia che ci ha tenuto compagnia nel pomeriggio di Rai 1 con Estate in diretta. E li sipario cala nel migliore dei modi, con un clamoroso botto. Già, perché nell'ultima puntata stagionale, quella andata in onda ieri, venerdì 8 settembre, la trasmissione ha ottenuto ascolti-record. Già, la coppia al timone è rodata e affiatata. E i risultati sono evidenti: 18,5% di share per 1.465.000 telespettatori. Cifre che impressionano. E per queste cifre anche i vertici di Viale Mazzini non nascondono la loro soddisfazione, tanto da rimarcarle con unadiffusa dRai. Unadiffusa anche per rimarcare l'altro risultato sensazionale dell'ultima puntata di De& ...

... Insomma, è venuta fuori la verità sui rapporti traDee Gianluca Semprini e la complicità che traspariva dallo schermo alla fine si è dimostrata aderente alla realtà. Gianluca ...Chissà se Barbara D'Urso starà davvero brindando. Di sicuro sabato mattina hanno alzato i calici (virtualmente)Dee Gianluca Semprini , che hanno clamorosamente battuto Myrta Merlino . Godono a viale Mazzini, dunque, per il risultato di Estate in diretta , il contenitore pomeridiano estivo di ...L'ultima settimana, perDee Gianluca Semprini , non è stata facile. La loro Estate in diretta , su Rai 1, dopo aver trascorso settimane ottime dal punto di vista degli ascolti in un periodo, quello delle ...

Estate in diretta è finito, il conduttore rompe il silenzio e svela: "Ecco com'è lavorare con Nunzia De Girolamo" Venerdì scorso è andata in onda l'ultima ...Dopo gli entusiasmi delle prime puntate, pare essersi normalizzato l’effetto Myrta Merlino a Pomeriggio 5. L’ultimo confronto con Estate in diretta vede il programma di Canale 5 sconfitto. E dall’11 ...