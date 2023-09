(Di sabato 9 settembre 2023) Cosa ci fanno FrancescoFerragni dentro una? Invitati ad un matrimonio di amici, Eugenio Scotto e Cecilia, doveera testimone, hanno dato via ad uno ...

Cosa ci fanno Francesco Facchinetti, Fedez e Chiara Ferragni dentro una fontana Invitati ad un matrimonio di amici, Eugenio Scotto e Cecilia, dove Facchinetti era testimone, hanno dato via ad uno ...... "Sull'isola si festeggiano ledi Jenni Hermoso e Luis Rubiales ". Probabilmente, solo un modo per sdrammatizzare e per spegnere le polemichedal bacio di qualche minuto prima. Ma che,...Visto che le voci su una presunta nuova relazione si sono subito, la stessa Sonia ... si nota che l'ultima foto pubblicata è delle sue, avvenute recentemente, ovvero il 10 giugno di ...

Nozze scatenate, Fedez e Chiara cantano nella fontana con Facchinetti La Gazzetta dello Sport

Proprio oggi, sabato 9 settembre, si celebrano le nozze tra Francesca Ferragni, sorella della nota influencer, e il compagno Riccardo Nicoletti. I due sono insieme da anni e hanno deciso di coronare l ...Nozze vip, è proprio il caso di dirlo, quelle che sono andate in scena a villa Lattuada, a Casatenovo. Al matrimonio dell'imprenditore Eugenio Scotto, con la bellissima Cecilia Malannino, hanno partec ...