Novella Calligaris | a 68 anni torna in acqua e attraversa lo Stretto di Messina

È tornata in acqua a distanza di quarantanove anni e non in un giorno qualunque., campionessa olimpica, ha attraversato a nuovo lo stretto di Messina in occasione del cinquantesimo anniversario del suo record mondiale negli 800 stile libero a Belgrado, 8'52"973.La 68enne- dopo aver attraversato lo Stretto di Messina - è arrivata sulla spiaggia di Porticello, diventata famosa per la testa del filosofo in bronzo, esposta al Museo Nazionale accanto ai ...L ei il Ponte sullo Stretto lo costruisce anche oggi, a bracciate. Lei è, eterna ragazza di Padova e anche oggi, a sessantotto anni, minuto fascio di nervi come allora, continua a migliorare se stessa e l'Italia intera fluttuando nell'acqua, nella ...

"Non era una gara. Ci siamo solo divertiti". Novella Calligaris, commenta così, al suo arrivo sulla costa calabrese dello Stretto la Traversata dello Stretto compiuta nel giorno del 50/o anniversario ...È tornata in acqua a distanza di quarantanove anni e non in un giorno qualunque. Novella Calligaris, campionessa olimpica, ha attraversato a nuovo lo stretto di Messina in occasione del cinquantesimo ...