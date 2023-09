Novak Djokovic imita Shelton nell’esultanza | che cosa è successo agli US Open “Può fare ciò che vuole” – VIDEO

(Di sabato 9 settembre 2023) Un epilogo decisamente particolare quello della prima semifinale maschile degli US2023 di tennis.ha esultato in maniera molto particolare, dopo aver sconfitto l’americano Ben. Il campione serbo, infatti, hato il gesto della telefonata, con cuiaveva manifestato il proprio entusiasmo dopo aver battuto nei quarti di finale del Slam di New York il connazionale Frances Tiafoe. Un modo di festeggiare che, come spiegato da, ha il senso sull’essere connesso, dedicatoamici dell’Università della Florida, in particolare al forte ostacolista americano (campione del mondo) Grant Holloway, con cui il tennista statunitense si è spesso allenato. Un qualcheha ...

NEW YORK (Stati Uniti) - Domenica sera (ore 22 italiane) all'Arthur Ashe Stadium di New York il numero 2 al mondo (ma virtualmente 1) Novak Djokovic affronterà il numero 3 Daniil Medvedev nella finale degli Us Open, il remake di quella del 2021 tanto fatale per il serbo visto che il russo infranse il sogno Gran Slam. Djokovic ha raggiunto la decima finale a New York, un record che resisteva dai tempi di Bill Tilden (1920-'29). Il russo Daniil Medvedev batte lo spagnolo Carlos Alcaraz e vola in finale all'US Open 2023. Medvedev, testa di serie numero 3, supera in semifinale lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, per 7-6 (7-3), 6-1, 3-6, 6-3 in 3h19'.

