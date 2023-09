Novak Djokovic e il gesto agli US Open | tifosi infuriati

(Di sabato 9 settembre 2023) Il tennista serbo continua ad essere al centro delle polemiche. L’ultima notizie che lo riguarda arriva direttamente dUS. Come spesso accade nel mondo dello sport, i più vincenti sono sicuramente i più amati, ma al tempo stesso i più criticati. Questo è proprio il caso di, tennista che serbo che rappresenta l’eccellenza del tennis mondiale e che nonostante l’età che avanza continua a battere record su record e aggiungendo al suo palmarès vittorie su vittorie, che gli hanno permesso di entrare nella storia dell’intero sport. Oltre alle sue numerosissime vittorie e ai suoi infiniti trofei, c’è anche spazio per molte critiche e dibattiti che lo vedono al centro delle discussioni. Il classe ’87 non è nuovo a gesti o scelte (come quella di non vaccinarsi dopo la pandemia mondiale) che hanno fatto ...

Nella finale in programma domenica, Medvedev si troverà di fronteche nell'altra semifinale aveva sconfitto lo statunitense Ben ...conquista la sua 36esima finale negli Slam nella sua straordinaria carriera, battendo Shelton idolo di casa e giovane con prospettive importanti. Il serbo si è guadagnato la finale ...NEW YORK (Stati Uniti) - Domenica sera (ore 22 italiane) all'Arthur Ashe Stadium di New York il numero 2 al mondo (ma virtualmemte 1)affronterà il numero 3 Daniil Medvedev nella finale degli Us Open , il remake di quella del 2021 tanto fatale per il serbo visto che il russo infranse il sogno Gran Slam.ha ...

Novak Djokovic imita Shelton nell'esultanza: che cosa è successo agli US Open. "Può fare ciò che vuole" - VIDEO OA Sport

Il russo domina l'incontro e vince con il punteggio di 7-6, 6-1, 3-6, 6-3 dopo tre ore e 22 minuti di partita NEW YORK (Stati Uniti) - Daniil Medvedev conquista a sorpresa la finale degli Us Open batt ...è stato smentito: dopo due finali da antologia tra Novak Djokovic (ATP 2) e Carlos Alcaraz (1) la sfida non si ripeterà anche all'ultimo atto degli US Open, visto che lo spagnolo è stato eliminato in ...