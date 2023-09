Non ce la faccio Nunzia De Girolamo crolla in lacrime | si ferma lo studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) L'ultima settimana, perDee Gianluca Semprini, non è stata facile. La loro Estate in diretta, su Rai 1, dopo aver trascorso settimane ottime dal punto di vista degli ascolti in un periodo, quello delle vacanze, non certo facile per i palinsesti del piccolo schermo, ha dovuto far fronte alla nuova, agguerrita concorrenza di Myrta Merlino su Canale 5. Dal debutto di lunedì scorso Pomeriggio 5 ha sbaragliato il campo, lasciando alle sue spalle i rivali di Rai 1. Ciononostante, il bilancio del duo De-Semprini è sicuramente positivo, e anche umanamente l'esperienza ha lasciato solo buone vibrazioni. Anche per questo venerdì, al momento dei saluti al pubblico, i due conduttori non hanno potuto nascondere emozione e commozione, fino a sciogliersi in. I padroni di casa, come da ...