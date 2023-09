Niente intesa sul conflitto in Ucraina | il G20 verso un fallimento totale

(Di sabato 9 settembre 2023) Un G20 che parte già zavorrato dalla consapevolezza che giungere a una dichiarazione finale sottoscritta da tutti sarà una missione difficile, se non impossibile. I negoziati sono “ancora in corso” e in questa fase “è difficile prevedere se ci sarà un accordo” su una dichiarazione comune, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, da Nuova Delhi alla vigilia del summit che si terrà oggi e domani. A dividere i leader presenti in India è la guerra in. Fonti diplomatiche italiane sottolineano che si tratta dell’ultimo scoglio da superare per ottenere una dichiarazione finale condivisa. La maggior parte dei Paesi, viene spiegato, si sono dati l’obiettivo di menzionare l’aggressione russa, ed è concorde anche la presidenza indiana del G20 ma c’è l’irrigidimento della Russia, spalleggiata molto dalla Cina. G20, le assenze di Putin e Xi Jinping Si ...

