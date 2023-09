Nicolato | «Ormai si arriva in Nazionale troppo facilmente»

(Di sabato 9 settembre 2023) Paolo, ex Ct dell’Italia Under 21, ha parlato della situazione dellamaggiore. Tutti i dettagli Paolo, ex ct dell’Under 21 ha parlato al Corriere della Sera. LE PAROLE – «Per me siinmaggiore con un po’ troppa facilità. Non è un messaggio che condivido in pieno: può essere pericoloso. Non è facile gestire i ragazzi che fanno il passaggio tra i grandi e poi tornano in Under 21: inconsciamente gli obiettivi cambiano. La sensazione dire in prima squadra con una certa velocità credo sia sbagliata. La convocazione per me è un fatto serio, frutto di un percorso, di un merito: non di un’età. Per me lanon è un club e la U20 e U21 non possono essere trattate come una Primavera di A: le dinamiche sono diverse, le ...

