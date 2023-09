Neymar fa doppietta alla Bolivia e supera Pelè come miglior marcatore VIDEO

(Di sabato 9 settembre 2023) Vittorie e cadute, lacrime e gioie: il rapporto traJunior e il Brasile non è mai stato semplice. Eppure oggi con lasegnata nella partita contro laè entrato nella storia del Brasileha incontrato non poche difficoltà,del resto in tutta la sua carriera in Nazionale. Il Brasile è partito subito forte ed ha avuto un’occasione su calcio di rigore. Nella rincorsadeve aver sentito tutta la pressione della partita e di quella rete. Un tiro debole, bloccato da Viscarra, e i fantasmi che si ripropongono Nella ripresa però tutto cambia eha messo a segno il gol numero 78 che gli ha permesso di sorpassare, Braccia larghe, esplosione di felicità e l’abbraccio dei compagni: ...

Nella prima gara del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026, il Brasile supera per 5 - 1 la Bolivia. In gol Rodrygo (), Raphinha e). Il brasiliano ex Psg supera così Pelé come miglior marcatore della storia della nazionale verdeoro. Guarda il video con gli highlights del ...Quindi al 93'sale a quota 79 firmando lapersonale. Nell'altra gara della notte, giocata all'Estadio Centenario di Montevideo,l'Uruguay ha battuto il Cile per 3 - 1. A segno per la ...Nel finale al 33 gol della bandiera di Abrego e in pieno recuperorealizza la suapersonale. Nella CONCAFAF Nations League pareggio per 1 - 1 tra Grenada e Suriname, successo di ...

Brasile nel segno di Neymar: doppietta alla Bolivia, Pelé staccato nel record di gol in nazionale la Repubblica

Guarda la vittoria per 5-1 del Brasile contro la Bolivia allo stadio Mangueirao. Neymar, Rodrygo e Raphinha sono stati i marcatori della nazionale brasiliana.Neymar Jr, nell’incontro disputato questa notte, contro la Bolivia, ha realizzato una doppietta con la quale ha superato Pelè Nottata storica per Neymar Jr, attaccante classe 1992. Con la doppietta ...