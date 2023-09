Neymar difende l’Arabia Saudita | “Vi assicuro che anche qui la palla è rotonda e ci sono i pali”

(Di sabato 9 settembre 2023) Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Brasile,, non senza ironia, ha risposto ad alcune ficcanti domande dei giornalisti locali sul suo trasferimento nel campionato del: “Posso assicurarti che il calcio in Arabiaè uguale.qui la, abbiamo i. Ci alleniamo in maniera intensain Arabia, io voglio vincere dei trofei con l’Al-Hilal”. SportFace.

Commenta per primo 'Posso assicurare che il calcio in Arabia Saudita è lo stesso. La palla è rotonda, abbiamo dei pali'.ha voluto rispondere con ironia alle domande dei giornalisti - durante la conferenza stampa dal ritiro del Brasile - relative alla scarsa competitività nel calcio saudita. Il nuovo miglior ...Messi e attacca il Psg Parole forti che fanno seguito alle altre dichiarazioni rilasciare recentemente nelle quali l'ex Barcellona attaccava il suo ex club e difendeva Lionel Messi: "...Messi e attacca il Psg La stella brasiliana ha espresso parole al veleno a O Globo : " Sono stato molto felice per lui, anche se ha vissuto di tutto. È andato in paradiso con l'...

Neymar difende il calcio arabo: "È uguale, la palla è rotonda anche lì" TUTTO mercato WEB

Le parole di Neymar in conferenza stampa sul suo arrivo in Arabia Saudita e il passato in Francia Neymar a sorpresa è stato convocato ancora una volta dalla nazionale brasiliana. L'ex Barcellona non è ...Il brasiliano, adesso in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Hilal, non rimpiange i tempi di Parigi e difende l’argentino: “Accusato ingiustamente” ...