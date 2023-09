New Delhi | il premier Modi apre il summit | ' Il mondo soffre di una crisi di fiducia'

Vladimir Putin e Xi Jinping . I grandi assenti del G20 che si e' appena aperto apongono una seria ipoteca sulla possibilita' di arrivare ad una dichiarazione finale condivisa. Si e' trattato tutta la notte e si continua a trattare, ma la guerra in Ucraina , che ha ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo È iniziato il G20 di. A dare il via ai lavori, dopo aver accolto i leader nel centro convegni Bharat Mandapam, è stato il primo ministro indiano Narendra Modi. 'Il mondo soffre di una crisi di fiducia', ha detto ...Leggi Ancheassume 'uomini - scimmia' per scacciare i macachi in vista del G20 Leggi Anche G20, Cina e Russia rifiutano di firmare la dichiarazione su Ucraina - Mosca: 'Rischio di uno scontro diretto ...

New Delhi blindata per i leader, via i poveri Agenzia ANSA

Al via i lavori del G20 con l'annuncio che l'Unione Africana avrà un posto permanente fra i grandi della terra ...Un lavoro diplomatico che potrebbe durare tutta la notte per arrivare a un testo condiviso. Un accordo "18+2 o 19+1" sarebbe un netto passo ...