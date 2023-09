“Nessuna relazione tra gli ultimi terremoti in Campania e nelle Marche e quello in Marocco” | parlano gli esperti

(Di sabato 9 settembre 2023) Tra il terremoto che ha colpito ile le scosse registrate negli scorsi giorni innon c’è alcuna cor. Lo confermano duedi, Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento vulcani dell’istituto nazionale di geofisica, e Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Il fenomeno del bradisismo – spiega Bianco parlando degli sciami sismici nell’area dei Campi Flegrei – è completamente locale e non ha una risposta geodinamica, non risponde alle grandi spinte delle zolle”. Mentre per Ancona il legame è da escludere, visto che il terremoto inè avvenuto in una zona sismogenetica importante del continente africano, dove si sono già registrati eventi di pari ...

... non può far sentire al sicuro. Anzi, dopo una denuncia, può far sentire ancora più ... Non voleva neppure far scontare a sua figlia le conseguenze di quella (ex)malata, anzi. Aveva ......accuse di Kiev sugli investimenti russi in Vaticano non hanno proprio nessun appiglio e... lo IOR non accetta, come clienti, istituzioni o persone fisiche che non abbiano una stretta...... non può far sentire al sicuro. Anzi, dopo una denuncia, può far sentire ancora più ... Non voleva neppure far scontare a sua figlia le conseguenze di quella (ex)malata, anzi. Aveva ...

Carlo Doglioni (Ingv): «Tra Italia e Marocco molte analogie, ma nessuna relazione tra Campi Flegrei, Ancona... Corriere della Sera

Tra il terremoto che ha colpito il Marocco e le scosse registrate negli scorsi giorni in Campania e nelle Marche non c’è alcuna correlazione. Lo confermano due esperti di terremoti, Francesca Bianco, ...L'aumento dei contagi non chiama alcun allarme, secondo il neo direttore della Prevenzione al ministero della Salute. Vaia: "Scelte sensate" ...