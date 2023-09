Nazionale di Calcio | l' Italia di Spalletti debutta con un pareggio con la Macedonia

Succede tutto nel secondo tempo, quando Immobile porta avanti gli azzurri di testa prima della risposta dei padroni di casa a dieci minuti dalla fine con undi punizione di Bardhi : 'Da questa ...Si apre con un pareggio l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dellaitaliana di. Alla National Arena di Skopje gli Azzurri devono accontentarsi di un 1 - 1 con la Macedonia del Nord, nella sfida valevole per la terza giornata del girone di ......estate." I tifosi italiani capiscono il momento no dell'Italia e non giustificano il sistema... C'è poi chi ironizza su Spalletti: "Passi avanti immediati dellacon Spalletti , stavolta ...

Andrea Soncin sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio femminile Il Post

Amen. È così, e aumenta l’ansia di aggiungerci alle altre grandi del calcio europeo, per le quali la ricreazione è finita: Francia e Portogallo filano a punteggio pieno (con la sorprendente Scozia), ...Si apre con un pareggio l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. Alla National Arena di Skopje gli Azzurri devono accontentarsi di un 1-1 con la Macedonia de ...