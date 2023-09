Napoli | senti Orsi | 'Troppo accanimento su Meret | spero vada via'

(Di sabato 9 settembre 2023) E' tempo di analisi in casadopo la sconfitta con la Lazio. Fernando, ex portiere, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle (poche)...

Anche sul lavoro tisolo. Bilancia Cuore in fermento. L'amore torna protagonista, ma dal ... 'Giornata del Microchip Gratuito' 8 Settembre Attualità, altre trenta scosse di terremoto ai ...... dal mister scudetto Luciano Spalletti a Andy Garcia 'A Spalletti dedicherei la Scarpariello,il profumo, l'intensità dei sapori e godi fino a fondo la pizza. Quelè entrato dentro in ...L'istintivo rimando a Istanbul di Franco Battiato , la Tarantella con cui si concludeva la Venezia di Liszt ma soprattutto lui, er Califfo , che "guardo Venezia e vedo: sarà la nostalgia del ...

Napoli, senti l'agente di Kvara: "Khivcha non vuole cambiare squadra, in azzurro è felice" TUTTO mercato WEB

Sampaolo, nata a Roma, aveva 70 anni. È stata una delle figure più eminenti dell’archeologia in Campania. Cordoglio dal monto istituzionale ed accademico. Lutto nel mondo della Cultura per la morte de ...Elijf Elmas, centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord, ha avvisato l’Italia di Spalletti in vista della sfida di questa sera Elijf Elmas, centrocampista del Napoli e della Macedonia del No ...