Napoli | Osimhen siciuro | «Posso giocare anche in coppia»

(Di sabato 9 settembre 2023) Le parole di Victor, attaccante del, sul suo modo di interpretare il ruolo. Tutti i dettagli Victorha parlato dal ritiro della Nigeria. PAROLE – «A me non importa con chi faccioin attacco, sono tutti calciatori fantastici Boniface, Awoniyi, Iheanacho e Orban, quindi qualsiasi cosa sceglierà l’allenatore andrà bene. Quello che conta per me è la squadra, solo dopo veniamo noi giocatori.in un 4-4-2, non vedo l’ora di scendere in campo».

