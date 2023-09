Napoli | Orsi | «Troppo accanimento su Meret | spero vada via»

(Di sabato 9 settembre 2023) Le parole di Fernandosu Alex: «Ogni volta che ilperde sembra sia solo colpa sua, non è giusto» Fernando, ex calciatore del, ha parlato a Radio Kiss Kiss di Alex. Di seguito le sue parole. «C’èsuche questo ragazzo possa andare via da, guarda come sono estremo. Perché non è possibile che ogni gol che prende si comincia a dire che è colpa sua. Io non dico chesia il portiere più forte al mondo, ma ogni volta viene ascritto al banco degli imputati, da tutti, nessuno escluso. Per fortuna invece lui è cresciuto tanto, ha dimostrato di avere gran personalità, è stato tante ...

Commenta per primo E' tempo di analisi in casa dopo la sconfitta con la Lazio. Fernando, ex portiere, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle (poche) responsabilità di Alex Meret: ' C'è troppo accanimento su Meret. Spero che ... A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando, allenatore: " Dopo 2 partite il era la squadra da battere, poi ha perso una gara con la Lazio che è arrivata seconda e che si è anche rinforzata ed è diventata una squadra da buttare.

