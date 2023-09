Napoli | nei Quartieri Spagnoli compare un cartello infame | le indicazioni ' speciali' per il Murale di Maradona

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 9 settembre 2023) Il 2023 di, dal punto di vista turistico, è stato eccezionale. La città ha avuto numeri più alti rispetto al 2019 grazie (anche) alla vittoria dello Scudetto 33 anni dopo l'ultima volta. Uno dei luoghi più visitati della città è stato ed è ancora il largo '', nella parte alta dei. A prescindere da come andranno i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, il 2023 della città di, dal punto di vista delle presenze turistiche, sarà comunque eccellente. Il capoluogo della Campania dal 2015 al 2019 aveva visto crescere costantemente il numero di persone che l'avevano scelta per una vacanza breve o lunga. Poi il Covid, come nel resto del mondo, ha arrestato la parabola ascendente della città, che tuttavia si è ripresa alla grande nel 2022. A partire da fine ...