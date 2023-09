Napoli | il Barcellona prepara il piano per Kvaratskhelia

Ilsta studiando il colpo per l'estate del 2024 mettendo gli occhi sul georgiano del, Kvaratskhelia Ilsta studiando il colpo per l'estate del 2024 mettendo gli occhi sul georgiano del, Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da El Nacional, i blaugrana ...A dirigere l'incontro Domenico Castellone della sezione dicoadiuvato dagli assistenti Lorenzo Chillemi diPozzo di Gotto e Davide Fedele di Lecce. Quarto Ufficiale: Marco Di Loreto ...I riflettori sono tutti per il precocissimo talento delche ha segnato al debutto, nel 7 - 1 con cui è stata demolita la Georgia Spain's Lamine ... oggetto del desiderio deldi De ...

Napoli, dalla Spagna: il Barcellona pianifica il colpo Kvaratskhelia per l'estate 2024 TUTTO mercato WEB

I riflettori sono tutti per il precocissimo talento del Barcellona che ha segnato al debutto, nel 7-1 con cui è stata demolita la Georgia ...Khvicha Kvaratskhelia è un obiettivo del Barcellona per l'estate del 2024. A scriverlo è El Nacional, secondo cui il club blaugrana sta pianificando il colpaccio già da adesso, sognando di prenderlo t ...