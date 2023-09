Napoli | evade dai domiciliari per andare a lavorare | “Avevo bisogno di soldi”

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) –daiper fare il muratore. E' successo a Qualiano, in provincia di. I carabinieri, come ogni giorno, hanno bussato alla porta del 55enne per verificare che stesse rispettando la misura. Ad aprire la porta è stata la moglie, dicendo ai militari che il marito era dal medico per fare un'iniezione. Non avendo alcuna autorizzazione, i carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche. L'uomo è stato rintracciato quasi subito in un cantiere poco lontano da casa: guanti anti-infortunio, trapano impugnato, tuta sporca di polvere, stava lavorando come muratore, ovviamente 'in nero'. Il 55enne di Qualiano ha dichiarato che avevadi denaro e non poteva permettersi di rimanere in casa a far nulla. Nonostante le scuse e le giustificazioni, l'uomo è stato arrestato. Ed è finito di ...

I carabinieri lo hanno trovato in un cantiere, dove faceva il muratoredai domiciliari per fare il muratore . E' successo a Qualiano, in provincia di. I carabinieri, come ogni giorno, hanno bussato alla porta del 55enne per verificare che stesse rispettando ...Qualiano .dai domiciliari per fare il muratore. E' successo a Qualiano, in provincia di. I carabinieri, come ogni giorno, hanno bussato alla porta del 55enne per verificare che stesse rispettando ...Una fuga insolita dagli arresti domiciliari. E' accaduto a Qualiano, dove i carabinieri della stazione locale hanno fatto visitia, come di consueto a L. D. S., 55 anni, per verificare che la misura ...

Napoli, evade dai domiciliari per lavorare: "Avevo bisogno di soldi" Adnkronos

Evade dai domiciliari per fare il muratore, ma viene scoperto e arrestato dai Carabinieri ai quali racconta: "Avevo bisogno di soldi". E' accaduto in provincia di Napoli, a Qualiano. I militari sono ...QUALIANO - In una fugace e singolare evasione dai domiciliari, un detenuto ha deciso di sostituire le 4 pareti di casa con quelle di un appartamento in ...