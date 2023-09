Naomi Campbell | non solo modella ma anche stilista per PrettyLittleThings

(Di sabato 9 settembre 2023) PrettyLittleThing xè la collezione che la top model ha presentato in collaborazione con il brand durante la New York Fashion Week. Alla sfilata-evento hanno partecipato tantissime star, da Leni Klum a Julia Fox.celebra il lancio di una collezione per. E se la notizia presa singolarmente cattura già l’interesse dei fashion addicted, si aggiunge il carico da cento con una guest list rigorosamente VIP che ha incluso stelle come Julia Fox ed Emily Ratajkowski. Crediti: Ansa – VelvetMagUn party in tutto e per tutto quello organizzato dalla top model, con il supporto di amici vecchi e nuovi per il lancio di una nuova collezione che portala sua firma. Champagne, musica, una location storica e tantissimi spunti glam hanno aiutato a ...

Tantissimi gli ospiti sul pink carpet, daad Avril Lavigne , fino a Lourdes Maria (figlia di Madonna) e Julia Fox . L'evento, che ha ospitato anche una performance della rapper Doechi ...... il campione fast fashion gioca con gli high standard portando in passerella una collezione che porta la firma nientemeno che di. Un concentrato di sexy outfit di cui la novella ...sfila per PrettyLittleThing xRegina incontrastata delle passerelle Per la Venere Nera il tempo sembra non passare mai. In 'carriera' da quasi 40 anni (ha iniziato ...

Naomi Campbell ha esordito come designer alla New York Fashion Week Vogue Italia

Il servizio di copertina per d, un documentario tv, il libro con il suo “alter ego” Steven Meisel in uscita il 13 settembre. Linda Evangelista si ...Naomi Campbell designer Sì, lei che ha calcato le passerelle per 37 anni, ora firma una collezione. Magnetica, con uno sguardo unico e la falcata felina, la Venere Nera è tra le top model più ...