Nainggolan | “Vedo il Milan molto forte | ma l’Inter è ancora la favorita”

(Di sabato 9 settembre 2023) Radja, ex centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle favorite per lo Scudetto

L'ex calciatore dell'Inter, Radja Nainggolan, ha parlato dei nerazzurri in una intervista da controcalcio su Youtube. Ecco le sue parole: 'il Milan molto forte, l'Inter favorita anche quest'anno come l'anno scorso. Ci sono giocatori forti in questa squadra ma penso di poter dare qualcosa anch'io. Me la giocherei'.

Radja Nainggolan ha parlato a Controcalcio della lotta scudetto: "Vedo il Milan molto forte, vedo l'Inter favorita anche quest'anno come l'anno scorso. Ci sono poche squadre con ...La Lazio tornerà dalla sosta reduce da una vittoria essenziale contro il Napoli. Ad attendere la squadra di Sarri, però, ci sarà un'altra prova di altissimo livello: ...