Nainggolan | “Il Milan è molto forte | ma vedo l’Inter favorita per lo Scudetto”

(Di sabato 9 settembre 2023) L’ex calciatore del, Radja, ha parlato dei nerazzurri in una intervista da controcalcio su Youtube. Ecco le sue parole: “ilanche quest’anno come l’anno scorso. Ci sono poche squadre con una rosa come, anche la Juventus gioca bene. La Lazio ha perso la prima immeritatamente, l’anno scorso ha fatto un grande campionato e quest’anno può ripetersi”. SportFace.

Con un assistman come Radja, che nei giorni scorsi ha parlato con lo stesso Big Rom. ...preparando l'offerta di prestito al Chelsea ma a monitorare la situazione ci sarebbe anche il. I ...Ieri allo stadio c'era anche Radja, che dopo la partita è intervenuto in una diretta su ... dalla cessione di Calafiori dal Basilea al Bologna o al. L'ex giallorosso va verso i ...Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter,e di tutte le altre: le trattative di lunedì 14 agostoL'attenzione è tutta sulle dimissioni ...Gama è su, ...

Nainggolan: "Vedo l'Inter ancora avanti per lo Scudetto, ma anche Milan e Lazio sono forti" TUTTO mercato WEB

Nainggolan: «Il Milan è forte, ma la favorita per lo scudetto è…». Le parole del giocatore sulla corsa al titolo di Serie A Intervistato da Controcalcio sul proprio canale Youtube, Radja Nainggolan ha ...Intervistato da controcalcio su Youtube, Radja Nainggolan, centrocampista al momento svincolato, ha parlato così delle favorite per lo Scudetto. "Vedo il Milan molto forte, vedo l'Inter favorita anche ...