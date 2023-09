Nail Art | le nuance per la prossima stagione

5 agosto 2022, n.118.21, utile per l'iscrizione all'albo nazionale per i Direttori Generali e ... Internal auditor UNI EN ISO 9001 e Internal auditor SA8000 , I- Responsabili e Addetti dei ...Continuate a leggere e scoprirete tutti i consigli per unatop e long lasting ! Smalti semipermanenti migliori: le marche e i prodotti da provare I migliori smalti semipermanenti sono facili ...E se il rosso si riconferma un must have senza tempo, la tendenza quiet luxury conquista (anche) le unghie di Leonardo Grimaldi D opo aver giocato con mille nuance pastello per leestive, è ...

Unghie settembre 2023: colori, nail art e idee a cui ispirarsi Cliomakeup

Floral nail designs are tried and true in the nail art world for good reason. "Floral nail designs add such an intricate, artistic look to any nail set," says nail artist Priscila Rivas. "Be it ...E se il black è un grande classico per quanto riguarda gli abiti, lo smalto rosso lo è in fatto di unghie e nail art (tanto che su TikTok è diventata virale una vera e propria "Red nail theory").