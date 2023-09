Myrta Merlino | Quando ero incinta il mio primo marito entrò in coma Ho partorito sola | poi me ne andai

(Di sabato 9 settembre 2023) (Nel videoa Verissimo)Una settimana sembrata un anno. Così, ospite a Verissimo, descrive questi suoi primi giorni al timone di Pomeriggio 5. "Sono arrivata molto ansiosa. Cambi casa, pubblico, format, orario, è stata una prima volta di quelle che non si...

Con l'arrivo dia Pomeriggio 5 , Barbara D'Urso è ormai un lontano ricordo. Dopo un'estate di critiche nei confronti della conduttrice napoletana, arriva però la difesa da qualcuno che non ti aspetti. ...... alimentata da Vittorio Sgarbi che a Pomeriggio 5, ospite di, l'aveva additata come "amante" di un noto e imprecisato politico fiorentino: "Una falsità", ha dichiarato in una nota l'...Chi è, affermata giornalista e conduttrice televisiva, ha conquistato il cuore degli spettatori italiani con la sua carriera di successo. Conosciamola meglio. Una Carriera ...

Myrta Merlino ospite a Verissimo con Silvia Toffanin si è confessata sul suo ruolo di donna, madre e giornalista. La conduttrice di Pomeriggio 5 si è ritrovata al centro ...La donna più chiacchierata dell’estate, Myrta Merlino, è stata tra gli ospiti della prima puntata del nuova stagione di Verissimo. La conduttrice e giornalista ha raccontato l’inizio della sua nuova ...