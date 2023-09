Myrta Merlino | l’intervista a Verissimo della presentatrice di Pomeriggio 5

(Di sabato 9 settembre 2023)questoè stata ospite di Silvia Toffanin atra vita privata e lavorativa Dal 4 settembre al timone del programma5,questoè stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a, per la prima puntata di inizio stagione del programma di Canale 5. Un ritorno per la conduttrice, che era stata già ospite durante il periodo del lockdown per presentare il suo libro. Fa un bilancio di questa prima settimana di lavoro come conduttrice a5 e ammette che “è un’emozione enorme”. Poi prosegue: “Ho capito che stavo facendo una cosa grande e ho avuto paura per questa nuova avventura” confida a Silvia Toffanin in studio. Leggi anche–> Venezia 80: ...

... alimentata da Vittorio Sgarbi che a Pomeriggio 5, ospite di, l'aveva additata come "amante" di un noto e imprecisato politico fiorentino: "Una falsità", ha dichiarato in una nota l'...Chi è, affermata giornalista e conduttrice televisiva, ha conquistato il cuore degli spettatori italiani con la sua carriera di successo. Conosciamola meglio. Una Carriera ...Il Matrimonio Passato diLa conduttrice televisivaha una vita privata ricca di storie d'amore e relazioni familiari. Scopriamo chi sono stati il suo ex ...

(ilmessaggero.it) Se ne è parlato anche su altre testate Ospiti del primo appuntamento del sabato: in esclusiva Gianmarco Tamberi, fresco di medaglia d'oro nel salto in alto agli ultimi Mondiali di ...In perfetto stile londinese, Barbara D'Urso ha trascorso questi giorni in relax tra il mercato ortofrutticolo e una passeggiata per le strade della città inglese. L'ex conduttrice ...