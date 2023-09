My Home My Destiny è basato su una storia vera?

(Di sabato 9 settembre 2023) La soap opera “MyMy” è diventata una delle serie più seguite nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, grazie alla presenza di Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol. Tuttavia, ciò che pochi sanno è che questa serie è tratta da un romanzo, a sua volta ispirato a una. Zeynep e Mehdi, i protagonisti della serie, hanno una controparte nella vita reale, sebbene gli eventi si siano svolti in modo diverso da quanto narrato nella finzione televisiva. Ladietro MyMy“MyMy” non è solo una soap opera, ma anche la rappresentazione di una. Zeynep, infatti, è una ex paziente dello scrittore e psichiatra Gulseren Budayicioglu. ...

Proseguono sulla piattaforma Mediaset Infinity gli episodi della seconda stagione MyMy. Nella puntata inedita di oggi, martedì 12 settembre, Zeynep ha trovato rifugio nella casa di Sultan, ha bisogno di pensare al suo matrimonio lontana dalla sua nuova famiglia. Lì, la ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La Promessa , MyMyche andranno in onda oggi, 12 settembre 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo in ......20 - WILL & GRACE REVIVAL - CONTATTO D'EMERGENZA 20:50 - WILL & GRACE REVIVAL - NONNO JACK 21:25 - ONE PIECE XV - L'INGANNO - USOLAND IN FUGA! - 1aTV La 5 18:10 - MYMY19:11 - GRANDE ...SOLTANTO PAROLE 20:50 - WILL & GRACE - INSEMINAZIONE ARTIFICIALE - I PARTE 21:25 - AMERICAN DAD - KLAUS E ROGU IN GRAZIE A DIO PER LE ROCCE INSTABILI La 5 18:45 - MYMY19:45 - UOMINI E ...

My home my destiny 2, la puntata del 12 settembre in streaming Mediaset Infinity

My Home My Destiny, replica puntata in streaming del 12 settembre 2023 – Video Mediaset SuperGuidaTV

Le anticipazioni turche sulla soap My home my destiny dicono che Mujgan esala l’ultimo respiro dopo il ricovero in ospedale ...In My home my destiny si racconta uno spaccato della società di oggi e verranno trattati dei temi molto importanti e attuali come lo stalking e il femminicidio. La vittima di quest'ultimo sarà Müjgan, ...My Home My Destiny 2 quando va in onda su Canale 5: dal 4 settembre la soap con Demet Ozdemir è in streaming gratis su Mediaset Infinity.