Muore a 85 anni il sociologo Domenico De Masi | si era impegnato per il ' lavoro felice'

(Di sabato 9 settembre 2023) E' morto all'età di 85ilDe, una malattia fulminante lo ha portato via. A dare l'annuncio shock sono stati gli europarlamentari del Movimento 5 stelle: "Dall'ozio ...

Le nostre condoglianze alla famiglia e alla comunità di Ravello, comune che aveva apprezzato negliil suo attivismo culturale e il suo impegno sociale". Il 15 agosto, durante i giorni di vacanza ...Si chiamava Graziella Parente la ragazza di 31che è deceduta nell'incidente in moto. Alla guida il marito, trepiù di lei. Si erano sposati da un mese, a luglio. EraÈ morto per difendere il suo cane da altre due bestiole. Un anziano di 71di Magherno , in provincia di Pavia , ha avuto un malore venerdì mattina mentre cercava di sedare una lite tra gli animali ed è morto sul posto . A nulla è valso l'intervento dei soccorsi. L'uomo ...

Cervia, il malore fatale e poi la morte improvvisa: bancario muore ... Il Riformista

Un ragazzo di appena 16 anni, Diego Fornoni, è morto nel bergamasco nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 settembre. Un dramma che ha sconvolto la comunità di Ardesio, dove ...Una ragazza di 27 anni, Elisa De Marco, originaria di Tortona, in Piemonte, è stata trovata morta in Giappone. La notizia del decesso è di due giorni fa ma è stata resa ...