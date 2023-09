Motomondiale a Misano | Martin in pole | ma Bagnaia in sella a tempo di record è terzo

(Di sabato 9 settembre 2023) Jorgesu Ducati Pramac ha conquistato laposition nel Gran Premio di San Marino classe MotoGp a. Terza posizione per il campione del mondo della Ducati Francesco, mentre è seconda l'altra Ducati non ufficiale di Marco Bezzecchi

MotoGP, risultati SprintJorge Martin (Ducati) Marco Bezzecchi (Ducati) Francesco Bagnaia (Ducati) Daniel Pedrosa (KTM) Brad Binder (KTM) Maverick Vinales (Aprilia) Luca Marini (Ducati) Aleix ...Tripletta Ducati nella sprint race del GP di San Marino, vinta dallo spagnolo Jorge Martin. Secondo posto per Marco Bezzecchi, terzo per Francesco Bagnaia. . 9 settembre 2023La novità principale del2023 è l'introduzione della Sprint al sabato pomeriggio, ... AAdriatico i piloti saranno chiamati a completare 13 giri , per i quali avranno a disposizione ...

MotoGP, Sprint Race Misano: vince Martin, Bezzecchi 2° e Bagnaia 3° Sky Sport

Dopo la perentoria pole position della mattinata Jorge Martín (Prima Pramac Racing) si ripete anche nella Sprint Race del GP di San Marino, dominando dal ...Iniziamo dal coassolese Celestino Vietti Ramus che, sul circuito di casa, ha strappato una bellissima pole position allo spagnolo Pedro Acosta. Il pi ...