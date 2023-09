MotoGp San Marino | Martin vince gara sprint davanti a Bezzecchi e Bagnaia

Jorge Martin su Ducati Pramac vince la gara Sprint del Gp diMarino dia Misano davanti a Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46. Ma a stupire tutti è la strabiliante prestazione di uno stoico Francesco Bagnaia : il pilota della Ducati ufficiale ...Domani si torna in pista alle 14 per il Gran Premio diMarino e della Riviera di Rimini, tutto in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW I RISULTATI DELLA SPRINT 1) ...MISANO ADRIATICO - È Jorge Martin a vincere la Sprint del Gran Premio diMarino , valida come dodicesimo appuntamento del mondiale di. Bella vittoria per lo spagnolo della Ducati Pramac , poleman in qualifica: alle sue spalle Marco Bezzecchi , che per un ...

MotoGP 2023. GP di San Marino. La notizia in prima fila: Dani Pedrosa, wild card, tira Marc Marquez, otto volte ... Moto.it

Il Motomondiale riaccende i motori a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP che vedrà il leader del Mondiale Bagnaia in pista dopo il terribile incidente di ...MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, disputato al Misano World ...