MotoGp San Marino | Martin in pole e terzo Bagnaia

(Di sabato 9 settembre 2023) Per il pilota della Ducati Pramac il tempo record della pista di 1.30.390. Secondo posto per Marco Bezzecchi E’ di Jorgesu Ducati Pramac laposition nel Gp di Sandia Misano con il tempo record della pista di 1.30.390. Secondo posto per Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46, a 397 millesimi, ePeccosu Ducati, a +0?436. Un grande risultato per il ducatista dopo il terribile volo del Gp di Catalunya di domenica scorsa. Parte quarta l’Aprilia di Maverick Vinales, quinto Daniel Pedrosa, sesto Aleix Espargarò, settimo Brad Binder, ottavo Luca Marini, nono Marc Marquez e decimo Miguel Oliveira. Alle 15 la Sprint Race. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MotoGP 2023. GP di San Marino. La notizia in prima fila: Dani Pedrosa, wild card, tira Marc Marquez, otto volte ... Moto.it

