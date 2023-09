MotoGp San Marino | Martin in pole a Misano e terzo Bagnaia

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – E’ di Jorgesu Ducati Pramac laposition nel Gp di Sandi2023 acon il tempo record della pista di 1'30''390. Secondo posto per Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46, a 397 millesimi, ePeccosu Ducati, a +0"436. Un grande risultato per il campione del mondo dopo il terribile volo del Gp di Catalunya di domenica scorsa. Parte quarta l'Aprilia di Maverick Vinales, quinto Daniel Pedrosa, sesto Aleix Espargarò, settimo Brad Binder, ottavo Luca Marini, nono Marc Marquez e decimo Miguel Oliveira. Alle 15 la Sprint Race. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

