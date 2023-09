MotoGP | questo Jorge Martin ora fa paura per il Mondiale Non cade più | vince ed è diventato solido

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Oramai lo si può dire,è riuscito a evolvere nella versione 2.0 di sé stesso. Per riuscirci ha mantenuto tutti i pregi originari, aggiustando qualche bug nel proprio “sistema operativo”. I punti di forza erano e restano un talento fuori dal comune e la capacità di esprimersi, di tanto in tanto, a un livello inarrivabile per qualsiasi avversario. Si tratta di due fondamentali colonne portanti nella costruzione di un titolo. I “glitch” sistemati sono invece le cadute, provvidenzialmente eliminate dal repertorio del venticinquenne madrileno. Quante volte si è detto, nell’ultimo biennio, “ha il potenziale per essere un top rider, ma ha il brutto vizio di finire troppo spesso per terra”. Difatti lo spagnolo veniva considerato un centauro tanto veloce quanto inconcludente. A onore del vero, ...