MotoGP | pole e record per Martin a Misano | poi Bezzecchi e Bagnaia

MISANO ADRIATICO - Il Gran Premio di San Marino , dodicesimo appuntamento del mondiale di, ha visto Jorge Martin conquistare laposition. Sessione da record per lo spagnolo, che firma il miglior tempo in 1:30.390, rifilando quattro decimi a Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia ,...Dopo laè andata meglio. In griglia ero tranquillo, sapevo che dovevo partire bene e fare un ... Martin sale a - 45 da Bagnaia: la ..."Una giornata pazzesca, cone record della pista", l'ha definita Martin. A Sky Sport ha così commentato la propria Sprint: "Mi aspettavo dei primi giri un po' più difficili. Poi Marco Bezzecchi ...

Il GP della Repubblica di San Marino celebra il primo campione del mondo: Mattia Casadei, 24 anni di Rimini, è nostro ospite per raccontare le sue emozioni e per commentare insieme a noi quanto succes ...ma quando ho fatto la pole ho capito che con una buona partenza potevo fare bene. Senza errori sapevo che sarei arrivato davanti. Da un po' di gare sto andando forte, abbiamo trovato la giusta strada ...